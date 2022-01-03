Kalp Yarası bugün var mı yok mu? ATV yayın akışı 3 Ocak Kalp Yarası neden yok?
Kalp Yarası bugün var mı yok mu? 3 Ocak 2022 ATV yayın akışını inceleyen dizi severler Kalp Yarası neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen ATV dizisi Kalp Yarası’nın yeni bölümü bu akşam yayın akışında gözükmüyor. Dizinin takipçileri Kalp Yarası bugün var mı yok mu sorusunun cevabını sorguluyor. Dizinin son bölümünde; Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgasıyla daha yüzleşmişti.
Kalp Yarası bugün var mı yok mu? 3 Ocak ATV yayın akışı Kalp Yarası neden yok? ATV'de izleyenleri ekran başına kilitleyen yerli dizi Kalp Yarası'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Yılbaşı tatili nedeniyle bazı dizilerin çekimlerine ara verilirken, Kalp Yarası'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı da araştırılıyor. Peki, 3 Ocak Kalp Yarası bugün var mı yok mu? Kalp Yarası neden yok?
KALP YARASI BUGÜN VAR MI YOK MU?
Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yerine Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede isimli yerli sinema ekranlarda olacak.
KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.
Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.
Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!
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