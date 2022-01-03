Kalp Yarası bugün var mı yok mu? ATV yayın akışı 3 Ocak Kalp Yarası neden yok?

Kalp Yarası bugün var mı yok mu? 3 Ocak ATV yayın akışı Kalp Yarası neden yok? ATV'de izleyenleri ekran başına kilitleyen yerli dizi Kalp Yarası'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Yılbaşı tatili nedeniyle bazı dizilerin çekimlerine ara verilirken, Kalp Yarası'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı da araştırılıyor. Peki, 3 Ocak Kalp Yarası bugün var mı yok mu? Kalp Yarası neden yok?