Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı ve biyografisi...
Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde oğlunun velayeti için Feyza Aktan'a açtığı davayı kaybetmişti. Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Daggar ile çekildiği poz sosyal medyanın gündemine düştü. İşte, Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı ve biyografisi...
Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özcan Deniz, 26 yaşındaki İranlı Samar Dadgar ile bir süredir aşk yaşıyordu. Özcan Deniz'in paylaşımı sonrasında Samar Dadgar'ın hayatı araştırılıyor. İşte, Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir, Instagram hesabı ne? İşte hayatı ve biyografisi...
SAMAR DADGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşında.
İLK PAYLAŞIM GELDİ...
Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin üç yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti.
50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.
Deniz, sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koydu.
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