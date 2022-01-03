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Haberler Magazin Haberleri Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...

Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...

Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün neden ekranlara gelmediği merak ediliyor. 3 Ocak TRT 1 yayın akışında saat 20:00 Mahrem’in yer alması dizinin akıbeti hakkındaki soruları artırdı. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...

Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi akşamları izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 yayın akışında diziyi göremeyenler neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

Alparslan Büyük Selçuk dizisinin yeni bölümü bu akşam yılbaşı tatili olması sebebi ile ekrana gelmeyecek. Dizi 9. Bölümü ile 10 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

3 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:40 San Andreas Fayı

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosunda ise, ayrıca, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi ekrana geliyor.

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