Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...
Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün neden ekranlara gelmediği merak ediliyor. 3 Ocak TRT 1 yayın akışında saat 20:00 Mahrem’in yer alması dizinin akıbeti hakkındaki soruları artırdı. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...
Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi akşamları izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 yayın akışında diziyi göremeyenler neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?
Alparslan Büyük Selçuk dizisinin yeni bölümü bu akşam yılbaşı tatili olması sebebi ile ekrana gelmeyecek. Dizi 9. Bölümü ile 10 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.
3 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahrem
22:40 San Andreas Fayı
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosunda ise, ayrıca, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.
Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi ekrana geliyor.
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