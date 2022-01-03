Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi akşamları izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT 1 yayın akışında diziyi göremeyenler neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu bugün neden yok, bitti mi? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 3 Ocak TRT 1 yayın akışı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

Alparslan Büyük Selçuk dizisinin yeni bölümü bu akşam yılbaşı tatili olması sebebi ile ekrana gelmeyecek. Dizi 9. Bölümü ile 10 Ocak Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.