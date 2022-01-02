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Yargı neden yok? 2 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı bugün var mı yok mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Yargı neden yok? 2 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı bugün var mı yok mu?

Kanal De ekranlarında yayınlanan Yargı neden yok? 2 Ocak Kanal D yayın akışında Yargı dizisinin olup olmadığı dizi severlerin merak konusu oldu. Yargı bugün var mı yok sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kız kardeşi en yakın arkadaşı tarafından öldürülen genç bir avukat olan Ceylin ile savcı Ilgaz’ın hikayesini ekrana getiren Yargı dizisi kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmişti. Peki, Yargı neden yok? Yargı bugün var mı yok mu?

Yargı neden yok? Yargı bugün var mı yok mu? 2 Ocak Kanal D yayın akışında Yargı dizisinin olup olmadığı merak ediliyor. Her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde heyecan hiç düşmüyor. Dizinin gelecek bölümünde; Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanacak. Peki; Yargı neden yok? 2 Ocak Yargı bugün var mı yok mu?

YARGI BUGÜN VAR MI YOK MU?

Dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in koronavirüse yakalandığı geçtiğimiz günlerde haberlerde yer almıştı. Diziye sağlık arası verildikten sonra, geçen haftaki gibi bu hafta da dizi yayınlanmayacak.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 9 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.

YARGI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanıyla heyecanlı ve hüzünlü bir bölümün bizleri beklediği görülmektedir. Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır.

Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.

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