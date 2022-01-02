Yargı neden yok? 2 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı bugün var mı yok mu?

Yargı neden yok? Yargı bugün var mı yok mu? 2 Ocak Kanal D yayın akışında Yargı dizisinin olup olmadığı merak ediliyor. Her hafta Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde heyecan hiç düşmüyor. Dizinin gelecek bölümünde; Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanacak. Peki; Yargı neden yok? 2 Ocak Yargı bugün var mı yok mu?