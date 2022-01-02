Teşkilat bugün var mı yok mu? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat neden yok?

2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat neden yok? Teşkilat bugün var mı yok mu? TRT 1'de yayınlanan ve dizi severlerin merakla izlediği Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Normalde Pazar akşamı yayınlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünde Ceren ile Elçi, Almanya'ya giderek örgüt için çalışmalarda bulunacak. Peki; 2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat bugün var mı yok mu?