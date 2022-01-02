02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Teşkilat bugün var mı yok mu? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat neden yok?

Teşkilat bugün var mı yok mu? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat neden yok?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022
ABONE OL
Teşkilat bugün var mı yok mu? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat neden yok?

Teşkilat bugün var mı yok mu? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat neden yok sorusuna dizi severler yanıt arıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Teşkilat’ın bu Pazar akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Her hafta Pazar akşamı yayınlanan dizinin yılbaşı sonrası ekranlarda olup olmayacağı araştırılıyor. Peki; Teşkilat bugün var mı yok mu? TRT 1 yayın akışında Teşkilat neden yok?

2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat neden yok? Teşkilat bugün var mı yok mu? TRT 1'de yayınlanan ve dizi severlerin merakla izlediği Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Normalde Pazar akşamı yayınlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünde Ceren ile Elçi, Almanya'ya giderek örgüt için çalışmalarda bulunacak. Peki; 2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat bugün var mı yok mu?

TEŞKİLAT BUGÜN VAR MI YOK MU?

Yılbaşı nedeniyle Teşkilat dizisinin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni böllümü 9 Ocak 2022 tarihinde ekranlarda olacak. Teşkilat dizisinin saatinde bu hafta animasyon filmi Kung Fu Panda 3 yer alacak.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.

Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler.

Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer.

Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA