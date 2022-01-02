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Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şuan nerededir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin’in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şuan nerededir?

Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şuan nerededir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin'in öldükten sonra yakılan naaşının külleri şuan nerededir?

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