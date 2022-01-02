Harry Potter Return to Hogwarts izleme yolları! Harry Potter 2022 hangi kanalda?

HARRY POTTER RETURN TO HOGWARTS NASIL İZLENİR?

Harry Potter hayranları tarafından ilgiyle takip edilen bu özel bölüm HBO Max'te ekrana gelecek. 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te izleyiciler ile buluşacak olan "Return to Hogwarts" yapımında herhangi bir yeni Harry Potter hikayesi yer verilmiyor.

Burada daha çok bir buluşma konusu konu alınacak.