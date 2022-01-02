Harry Potter Return to Hogwarts izleme yolları! Harry Potter 2022 hangi kanalda?
Harry Potter Return to Hogwarts izleme yolları! Harry Potter 2022 hangi kanalda? Bir döneme damga vuran ünlü sinema serisi Harry Potter’ın oyuncularının yeniden bir araya geldiği Harry Potter Return to Hogwarts yayınlandı. Serinin fanlarının merakla beklediği yeniden buluşmada birçok sürpriz de yer aldı. Harry Potter Return to Hogwarts izleme yolları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki; Harry Potter 2022 hangi kanalda?
Harry Potter Return to Hogwarts izleme yolları nelerdir? Harry Potter 2022 hangi kanalda? İzlenme rekorları kıran bir film serisi olan Harry Potter'ın oyuncularının yeniden buluşması izleyenleri ekran başına kilitledi. Seriyi sevenler Harry Potter Return to Hogwarts izleme yollarını araştırmaya başladı.
HARRY POTTER RETURN TO HOGWARTS NASIL İZLENİR?
Harry Potter hayranları tarafından ilgiyle takip edilen bu özel bölüm HBO Max'te ekrana gelecek. 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max'te izleyiciler ile buluşacak olan "Return to Hogwarts" yapımında herhangi bir yeni Harry Potter hikayesi yer verilmiyor.
Burada daha çok bir buluşma konusu konu alınacak.
Harry Potter film serisinin sevilen başrol oyuncuları ve 8 filmlik seri boyunca ana karakterlere eşlik eden yardımcı karakterlerle Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton gibi birçok isim 1 Ocak 2022 tarihinde Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts özel toplanma programı ile bira araya gelmiş olacak.
Film HBO Max'te yayınlanacak ancak bu servis ülkemizde henüz hizmet vermiyor. Servis ülkemizde yayına girdiğinde programı yasal yollarla izleyebilirsiniz.
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