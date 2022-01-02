Sunucu Ayşe Özgün yıllarca baktığı çocuğun tacizine uğradı!
Sunucu televizyoncu Ayşe Özgün’ü iyi niyeti mağdur etti. Seneler evvel babasının tacizine maruz kaldığı öne sürülen bir kadını programında konuk eden Ayşe Özgün, kadının 3 gün sonra öldürülmesi üzerine mağdurun çocuğuna yardım etmeye başladı. Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün, 16 sene yardım ettiği çocuğun tacizine uğradığında şikayette bulundu.
Televizyon dünyasının akıllarda yer edinen simalarından Ayşe Özgün, 16 sene önce özel bir televizyon kanalında 'Ayşe Özgün Her Gün' adlı programında sunuculuk yapıyordu. 8 Kasım 2005 tarihinde babası tarafından gençliğinde tecavüz edildiği öne sürülen N. adlı genç kadının, programa katılarak konuşmak istediğini söylemesi üzerine Özgün, genç kadına peruk ve gözlük takarak ağırlamıştı. Babası programa katılarak iddiaları kabul etmedi. Kadıköy'de bir sığınma evine yerleşmek için uğraş verilen kadın, 3 gün sonra babasının evinde öldürüldü.
PEŞİNİ SENELERCE BIRAKMADI
Ünlü isim, o tarihten beri genç kadının çocuklarına yardım amaçlı kıyafet okul giysileri ve ihtiyaçlarını gideriyor. Öldürülen kadının eşi Mustafa A., ise Ayşe Özgün'ün peşini yıllarca bırakmadı.
TELEFON NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ
Fakat, genç adam Ayşe Özgün'ün peşini bırakmadı. Para istemenin boyutu tacize dönünce, ünlü isim polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ünlü sunucu, kendisinden para istediği için yardım ettiğini fakat artık telefon numarasını değiştirecek kadar rahatsız edildiğini ifade etti.
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