Sunucu Ayşe Özgün yıllarca baktığı çocuğun tacizine uğradı!

YILLARCA YARDIM ETTİ

Çanakkale'de bulunan yazlığına kadar gelerek para isteyen ölen kadının kocası Mustafa ve çocuğu Uğur, yapılan yardımlara rağmen yıllarca para istemeye devam etti. Ayşe Özgün yine de ölen kadının çocuğu Uğur'a para yardımı yapmaya devam etti.