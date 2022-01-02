Ezgi Yavuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz kimdir?

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı olarak bilinen Toroğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etmiştir. Futbolculuktan sonra hakemliğe başlamış ve FIFA kokartı almıştır.

Şansal Büyüka ile uzun yıllardır önce Show TV ve sonrasında Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yapmıştır. Hürriyet Gazetesi'nde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 seneleri arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yapmış ve 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmıştır. Son olarak ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.