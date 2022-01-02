Ezgi Yavuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz kimdir?
Ezgi Yavuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz kimdir? Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu dünya evine girdi. Toroğlu’nun Barcelona’da evlendiği kişi ise iş hukukunda uzman bir avukat olan Ezgi Yavuz oldu. Peki; Ezgi Yavuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ezgi Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştur ve üyelik belgesini rahmetli başkan Mustafa Cengiz vermiştir. İşte genç avukat hakkında merak edilen bilgiler!
Ezgi Yavuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz kimdir? Spor dünyasının ünlü isimlerinden birisi olan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu evliliğe imza attı. Toroğlu, iş hukukunda uzman bir avukat olan Ezgi Yavuz'la dünya evine girdi. Bu gelişmenin ardından Ezgi Yavuz kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.
EZGİ YAVUZ KİMDİR?
Erman Toroğlu, geçtiğimiz Salı günü Barcelona'ya gitti. Barcelona'da Türk konsolosluğunda evlenen Toroğlu, 39 yaşındaki Ezgi Yavuz ile dünyaevine girdi. Ezgi Yavuz, iş hukukunda uzman bir avukat olarak biliniyor.
Yavuz, ihtilaflı taraflar arasında konuyu mahkemeye taşımamaları için arabulucu avukat olarak da çalışmakta.
İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan isim 39 yaşında. Ezgi Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştur ve üyelik belgesini rahmetli başkan Mustafa Cengiz vermiştir.
ERMAN TOROĞLU KİMDİR?
Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı olarak bilinen Toroğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etmiştir. Futbolculuktan sonra hakemliğe başlamış ve FIFA kokartı almıştır.
Şansal Büyüka ile uzun yıllardır önce Show TV ve sonrasında Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yapmıştır. Hürriyet Gazetesi'nde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 seneleri arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yapmış ve 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmıştır. Son olarak ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.
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