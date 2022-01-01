Altın Kızlar’ın yıldızından acı haber! Dünyaca ünlü oyuncu Betty White hayatını kaybetti

Betty White Illinois'te doğdu. Ortaokulu Los Angeles, liseyi Kaliforniya'da tamamlayıp 1939'da mezun oldu. Televizyon kariyerine başlamadan önce mankenlik yapan Betty White, 1953'te Life with Elizabeth isimli sitkom ile televizyon kariyerine de baslamış oldu. Bu ilk çalışması Betty White'a ilk Emmy adaylığını da beraberinde getirdi. Daha sonra Date with the Angels isimli bir başka sitkomda Vicki Angel olarak rol aldı. 1954 yılında kısa suren The Betty White Show isimli kendi talk şovunu da yapan sanatçı aralarında Golden Girls, Ugly Betty, Malcolm in the middle gibi pek cok başarılı dizide rol aldı. Çok sayıda ödül, adaylık ve onur odülü alan sanatçının rol aldığı 16 film bulunmaktadır.