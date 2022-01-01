01 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Altın Kızlar’ın yıldızından acı haber! Dünyaca ünlü oyuncu Betty White hayatını kaybetti

Altın Kızlar’ın yıldızından acı haber! Dünyaca ünlü oyuncu Betty White hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.01.2022
ABONE OL
Altın Kızlar’ın yıldızından acı haber! Dünyaca ünlü oyuncu Betty White hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran ve Türkiye’de de geniş hayran kitlesi bulunan ‘Altın Kızlar’da canlandırdığı Rose karakteriyle hafızalara kazınan komedyen, oyuncu ve yazar Betty White 99 yaşında hayatını kaybetti.

Emmy ödüllü ABD'li White 'The Golden Girls'ün yanı sıra Malcolm in the middle gibi dizilerdeki rolleriyle de tanınıyordu. White, 100. yaş gününe günler kala hayatını kaybetti.

BETTY WHITE KİMDİR?

Betty White (17 Ocak 1922 – 31 Aralık 2021), Betty Marion White Ludden olarak tanınan Amerikalı oyuncu, komedyen, şarkıcı ve yazardı.

Betty White Illinois'te doğdu. Ortaokulu Los Angeles, liseyi Kaliforniya'da tamamlayıp 1939'da mezun oldu. Televizyon kariyerine başlamadan önce mankenlik yapan Betty White, 1953'te Life with Elizabeth isimli sitkom ile televizyon kariyerine de baslamış oldu. Bu ilk çalışması Betty White'a ilk Emmy adaylığını da beraberinde getirdi. Daha sonra Date with the Angels isimli bir başka sitkomda Vicki Angel olarak rol aldı. 1954 yılında kısa suren The Betty White Show isimli kendi talk şovunu da yapan sanatçı aralarında Golden Girls, Ugly Betty, Malcolm in the middle gibi pek cok başarılı dizide rol aldı. Çok sayıda ödül, adaylık ve onur odülü alan sanatçının rol aldığı 16 film bulunmaktadır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA