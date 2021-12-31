Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Almanya'da katıldığı programda adını duyuran Zeynep Avcı'nın hayatı merak ediliyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alan isimin hayatını haberimizde derledik. İşte, Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? İşte Instagram hesabı ve hayatı...

Zeynep Avcı, yarışmanın çeyrek finali için Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını seçti. Bir jüri üyesi ise Avcı'ya jest yaparak gelişini Türkçe duyurdu. Jüri üyesi "Şimdi birlikte Zeynep'i dinleyeceğiz" dedi. Sonuçlar bu kez Avcı'yı bir üst tura çıkarmaya yetmedi.