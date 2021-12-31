31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? İşte Instagram hesabı ve hayatı...

Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? İşte Instagram hesabı ve hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? İşte Instagram hesabı ve hayatı...

Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye, yılbaşı özel programıyla izleyenlerin karşısına çıkacak. Programda Zeynep Avcı sürprizi yaşanıyor. Almanya'da katıldığı yarışma programı ile adını duyuran Zeynep Avcı'nın hayatı sorgulanmaya devam ediyor. İşte, Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? İşte Instagram hesabı ve hayatı...

Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Almanya'da katıldığı programda adını duyuran Zeynep Avcı'nın hayatı merak ediliyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alan isimin hayatını haberimizde derledik. İşte, Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? İşte Instagram hesabı ve hayatı...

Zeynep Avcı, yarışmanın çeyrek finali için Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını seçti. Bir jüri üyesi ise Avcı'ya jest yaparak gelişini Türkçe duyurdu. Jüri üyesi "Şimdi birlikte Zeynep'i dinleyeceğiz" dedi. Sonuçlar bu kez Avcı'yı bir üst tura çıkarmaya yetmedi.

Zeynep Avcı The Voice of Germany'de yarı finali 0.2% ile kaçırdı. Muhteşem performansına rağmen elenen Avcı, ayakta alkışlandı.

ZEYNEP AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? ZEYNEP AVCI NERELİ, EVLİ Mİ?

Ailesi ile 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen Zeynep Avcı, Berlin'de büyüdü. Avcı, senelerdir Berlin'de sahne alan bir Türk müzisyen. 20 yıldır Berlin'de şarkı söyleyen Zeynep Avcı, "Beatztanbul" adlı orkestra ile biliniyor. Müzik eğitimine çocuk yaşlarında başlayan Avcı, büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı buldu.

Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti. İki çocuk annesi Zeynep Avcı, koç burcudur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA