31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Türkiye Hande Baladın kimdir, hangi takımda? İşte hayatı...

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Türkiye Hande Baladın kimdir, hangi takımda? İşte hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Türkiye Hande Baladın kimdir, hangi takımda? İşte hayatı...

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sevilen isim Hande Baladın, O Ses Türkiye'de konuklar arasına adını yazdırdı. Bugün yayınlanacak programda sahne alacak Hande Baladın'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Türkiye Hande Baladın kimdir, hangi takımda? İşte hayatı...

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Türkiye Hande Baladın kimdir, hangi takımda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye'de Hande Baladın sahne alacak. Sevilen isim Hande Baladın hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Türkiye Hande Baladın kimdir, hangi takımda? İşte hayatı...

HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hande Baladın (d. 1 Eylül 1997, Kütahya), Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı VitrA takımında oynamaktadır.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.

HANDE BALADIN BOYU KAÇ?

Boy uzunluğu 1.90 m'dir (Eczacıbaşı Spor Kulübü internet sitesine göre 1.88 m). 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

HANDE BALADIN BAŞARILARI

Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA