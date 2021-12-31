Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Türkiye Hande Baladın kimdir, hangi takımda? İşte hayatı...

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HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hande Baladın (d. 1 Eylül 1997, Kütahya), Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı VitrA takımında oynamaktadır.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.