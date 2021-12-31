Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yasemin Sakallıoğlu kimdir? İşte hayatı...
Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alan ünlü isimler hakkında sorgulamalar sürüyor. Yasemin Sakallıoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yasemin Sakallıoğlu kimdir? İşte hayatı...
Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü ismin konuk listesinde yer aldığını gören hayranları sevinirken, kendisi hakkında bilgi edinmek isteyenler "Yasemin Sakallıoğlu kimdir?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yasemin Sakallıoğlu kimdir? İşte hayatı...
YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?
Yasemin Sakallıoğlu 33 yaşındadır. Yasemin Sakallıoğlu aslen Rizelidir. Genç oyuncu 3 kardeşin en küçüğüdür. Bebeklik hayatı Rize'de geçen Yasemin Sakallıoğlu 6 yaşından sonra İstanbul'a gelmiştir. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı.
YASEMİN SAKALLIOĞLU KARİYERİ
Sosyal medyada tanınırlığı artmaya başlayınca kendisini eksik hissettiğini ifade eden Sakallıoğlu, konservatuara girdi ve lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, yapımcıların dikkatini çekti ve 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Daha sonra Jet Sosyete'de rol aldı.
YASEMİN SAKALLIOĞLU EŞİ KİMDİR?
Oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu ve Burak Yırtar ile evlendi.
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