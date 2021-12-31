Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yasemin Sakallıoğlu kimdir? İşte hayatı...

YASEMİN SAKALLIOĞLU KARİYERİ

Sosyal medyada tanınırlığı artmaya başlayınca kendisini eksik hissettiğini ifade eden Sakallıoğlu, konservatuara girdi ve lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, yapımcıların dikkatini çekti ve 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Daha sonra Jet Sosyete'de rol aldı.