Özgür Can Çoban kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Özgür Can Çoban kimdir, nereli? İşte hayatı...

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programında Özgür Can Coşkun'da yer alıyor.

ÖZGÜR CAN ÇOBAN KİMDİR?

14 Kasım 1994 yılında Kırşehir'de doğmuştur. 6 yaşında 'Özgür Can Müzik Evinde' müziğe ilk adımlarını attı.