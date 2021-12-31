Sneijder’in eski eşi Yolanthe Cabau Türkiye’yi unutamadı! Filmde gönderme yaptı
Futbolcu Sneijder ile evliliği döneminde Türkiye’de Yenge lakabıyla anılan Yolanthe Cabau, ayrılığın ardından memleketine döndü. Hollanda yapımı romantik komedi filminde oynadı. Türkiye’yi unutamayan Cabau’nun canlandırdığı Lotte karakteri bir sahnede “Lahmacun yedikten sonra otele gidelim” diyerek gönderme yaptı.
Her fırsatta Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Yolanthe Cabau, o dönemki eşi Sneijder'in Galatarasay'dan başka takıma transfer olması nedeniyle büyük üzüntü yaşamıştı.
Hâlâ Türk arkadaşlarıyla görüşen Yolanthe, Hollanda yapımı Just Say Yes isimli filmde rol aldı.
Film Cabau'nun canlandırdığı Lotte karakterinin düğün için yaptığı planların suya düşmesiyle yaşadığı hayal kırıklığını anlatıyor.
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