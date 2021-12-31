Bekir Aksoy'un oyuncu eşi Nazife Aksoy’un taciz davasında ortalık karıştı!
İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu Uğur Ada Aydın’ın rol arkadaşları Nazife Aksoy ve Mana Alkoy’u taciz ettiği ortaya çıkmıştı. ‘Cinsel saldırı’ suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Aydın, İstinaf’a başvurdu. Mahkemede tanık olarak dinlenen oyuncu Ayşegül İşsever ifadesini değiştirdi. Nazife Aksoy, yalan tanıklık suçundan İşsever hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda iddiaya göre oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın, 2012 yılında provalar sırasında meslektaşı Mana Alkoy'u taciz etmiş, ancak Alkoy kendisinden şikayetçi olmamıştı. Aydın, bu sefer 2019 yılında iddiaya göre yine meslektaşı olan Nazife Aydın'ı taciz etmişti. Nazife Aksoy, Aydın'ın cinsel tacizine defalarca kez maruz kaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.
2 YIL HAPİS CEZASI ALDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Aydın'ın, Aksoy ile Alkoy'a karşı, 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı. Aydın'ın 'cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Dava kapsamında oyuncu Ayşegül İşsever mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenmişti.
OLAYI ANLATTI
Özetle ifadesinde İşsever, ''Olay tarihinde nöbetçi rejisör olarak görevliydi. Ben Nazife ve Uğur arasında sıkıntı olduğunu hissetti. Nazife'ye 'Ne oldu kızım' diye sordum o da 'Abla şu anda konuşmak istemiyorum dedi. Ertesi günü konuştuğumuzda kendisi bana Uğur Arda'nın dudağının kenarından öptüğünü söyledi. Ben de 'Yanlış anlaşılma olmasın emin misin' dedim olmadığını söyleyince genel sanat yönetmenine bildirmesini söyledim. Uğur'sa sorduğumda anlatıldığı gibi olmadığını söyledi.'' demişti.
İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ
İstinaf'a taşınan davada Ayşegül İşsever'in yeni ifadesi Uğur Arda tarafından dosyaya eklendi. İşsever bu ifadesinde 'Mahkemede verdiğim ifadenin farklı algılandığını, tutanağa söylediğimin farklı geçildiğini gördüm. İfadem şu şekildedir, Nazife Aksoy'un iddia ettiği gibi bir olay yaşanmamıştır. Aksine Uğur Arda'ya sorduğumda 'Nazife bana sarıldı öptü ve geçti' demiştir.''
YALAN TANIKLIK DAVASI AÇILDI
''Nazife Aksoy olayın olduğu zaman herhangi bir tepki vermemiş, tacize uğradığına dair bir şey söylememiştir. Nöbetçi rejisör olmama rağmen bir talepte bulunmamıştır. Ben 'Rapor tutulmasını istiyor musun' dediğimde 'Gerek yok' demiştir.'' şeklinde ifadesini değiştirdi. Bunun üzerine Nazife Aksoy yalan tanıklık suçundan oyuncu Ayşegül İşsever'i savcılığa şikayet etti.
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