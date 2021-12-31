Aleyna Tilki ve Serel Yereli mesajları tepki topladı! Sosyal medya çıldırdı: "Kezbanlar..."

Daha sonra fotoğrafın altına yeni bir yorum yapan Tilki, "Hep gurbette Londra'da buluştuk.Bir kez de ülkemizde bululaşım artık. Tabii buradaki kezbanlar bir tükensin önce" diyerek şoke etti. İkilinin mesajlaşması tepkilere neden oldu.