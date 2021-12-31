Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Simge Aköz kimdir? İşte hayatı ve performansı...
Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye'ye katılan ünlü isimler heyecanla takip ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan programda yer alan Simge Aköz'ün hayatı sorgulanıyor. İşte, Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Simge Aköz kimdir? İşte hayatı ve performansı...
Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Simge Aköz kimdir? Sorularınnın cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Simge Aköz, O Ses Türkiye yılbaşı programında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sevilen isimin hayatı merak ediliyor. İşte, Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Simge Aköz kimdir? İşte hayatı ve performansı...
SİMGE AKÖZ KİMDİR?
Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır.
2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.
SİMGE AKÖZ BOYU VE KİLOSU
Boyu: 1,68 m (5 ft 6 in)
Kilosu: 55 kg (121 lb)
Smaç yüksekliği: 250 cm
Blok yüksekliği: 245 cm
ÖDÜLLERİ
Bireysel
2019 Avrupa Şampiyonası "En İyi Libero"
2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"
2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri "En İyi Libero"
Millî takım
2017 Avrupa Şampiyonası - Med 3.png Bronz madalya
2018 Uluslar Ligi - Med 2.png Gümüş madalya
2019 Avrupa Şampiyonası - Med 2.png Gümüş madalya
2021 Milletler Ligi - Med 3.png Bronz madalya
2021 Avrupa Şampiyonası - Med 2.png Gümüş madalya
BAŞARILARI
Kulüp Başarıları
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 Milletler Ligi İkinciliği
2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü
Bireysel Başarıları
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – "En İyi Libero"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Simge Aköz kimdir? İşte hayatı ve performansı...
- Milli Piyango amorti 2022 - Milli Piyango amorti çıkan numaralar! Amorti kaç lira?
- MPİ 2022 12.000.000 TL kazanan numaralar: Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 12.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı çekiliiş sonuçları 1.200.000 TL çıkan numaralar
- Milli Piyango 120.000 TL kazanan numaralar listesi: 2022 MPİ yılbaşı çekilişi 120.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi 6.000 TL – 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 6.000 TL çıkan numaralar!
- Milli Piyango sonuçları 2022: Tek tıkla Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı! İnternetten Milli Piyango sonucu öğrenme…
- Yarın yasak var mı? 1 Ocak Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması var mı?
- Milli Piyango 2022 sonuç son 2-3-4-5 rakama göre kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı özel son 2-3-4-5 rakama ne kadar veriyor?
- Milli Piyango canlı izle 2022! Kesintisiz Milli Piyango TV canlı yayın! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi izle!
- MPİ bilet numarası ile sorgulama! 2022 Milli Piyango bilet sorgulama telefondan piyango sonucu öğrenme!
- Squid Game'de flaş gelişme! 3. sezon geliyor... Netflix Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Son durum...