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Aleyna Tilki suç duyurusunda bulundu! İfadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek...

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Aleyna Tilki suç duyurusunda bulundu! İfadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek...

Aleyna Tilki ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren saplantılı hayranı Muhammed Erkam A. hakkında suç duyurusunda bulundu. ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme’ suçundan gözaltına alınan Muhammed Erkam A., ifadesinde, hayranı olduğu ve bizzat görmek istediği için evine gittiğini söyledi.

Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Muhammed Erkam A., İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı.

KOMŞUSUNA SORDU

Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlattı.

"ALEYNA TİLKİ'Yİ KARAKOLDA GÖRDÜM"

Tilki'nin komşusunun güvenliği arayarak kendisi için 'tekin birisi değil' ifadesini kullandığını da duyduğunu söyleyen Muhammed Erkam A., kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini o ara uyuyakaldığını anlattı. Daha sonra güvenlikle birlikte polisin geldiğini söyleyen Muhammed Erkan A., karakolda Aleyna Tilki'yi gördüğünü belirtti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Şüpheli Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

ANNEM ARADI KORKUYORUM DEDİ

Aleyna Tilki ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, konseri için annesi birlikte evden ayrıldığını, annesinin konser bitmeden eve geçtiğini, kendisini arayarak her yerde polis var korkuyorum dediğini anlattı. Hızlıca eve gittiğinde şüphelinin yakalandığını gördüğünü söyleyen Aleyna Tilki, kendisinden şikayetçi ve davacı olduğunu belirtti.

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