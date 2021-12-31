Aleyna Tilki suç duyurusunda bulundu! İfadesi ortaya çıktı: Tel örgülerden geçerek...

ANNEM ARADI KORKUYORUM DEDİ

Aleyna Tilki ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, konseri için annesi birlikte evden ayrıldığını, annesinin konser bitmeden eve geçtiğini, kendisini arayarak her yerde polis var korkuyorum dediğini anlattı. Hızlıca eve gittiğinde şüphelinin yakalandığını gördüğünü söyleyen Aleyna Tilki, kendisinden şikayetçi ve davacı olduğunu belirtti.