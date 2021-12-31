Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak Ömer Faruk Bostan hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli? İşte hayatı...

ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

Ömer Faruk Bostan 38 yaşındadır. Ömer Faruk Bostan 1984 yılında Ankara Sincan'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine Ankara'da başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda sıkça şarkılar seslendirdi. Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda Müzik Öğretmeni kendisini destekleyerek çeşitli müzik aletlerini çalmaya başladı.