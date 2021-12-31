Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli? İşte hayatı...
Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak Ömer Faruk Bostan hakkında detaylar izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli? İşte hayatı...
Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak Ömer Faruk Bostan hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli? İşte hayatı...
ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?
Ömer Faruk Bostan 38 yaşındadır. Ömer Faruk Bostan 1984 yılında Ankara Sincan'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine Ankara'da başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda sıkça şarkılar seslendirdi. Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Öğrenim gördüğü yıllarda Müzik Öğretmeni kendisini destekleyerek çeşitli müzik aletlerini çalmaya başladı.
Ömer Faruk Bostan 15 yaşında sahne almaya başladı. Düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak ünlenen Ömer Faruk Bostan son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç ve yakışıklı isimleri arasında yer alıyor.
Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği ve 26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme ve dinlenme sayısını geçti. Söz konusu parça Türkiye'de oyun havası türünde YouTube'de 100 milyonu aşan ilk şarkı olma özelliğini taşırken, şimdilerde ise 105 milyonu geçti.
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