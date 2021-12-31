Ekip darmadağın iddiası! Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar bu hafta yok mu? 31 Aralık Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar bu hafta yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma günleri ekranda olan Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'ın bu hafta ekranda olup olmayacağı netleşti. İşte, Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar bu hafta yok mu? 31 Aralık Kanal D yayın akışı...

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Fenomen dizinin yeni bölümü bu akşam ekranda olmayacak. Yılbaşı günü olması nedeniyle eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler özel konukları ile Kanal D ekranlarında olacak. Arka Sokaklar ise önümüzdeki hafta kendi gününde ve saatinde yeniden ekrana gelecek.