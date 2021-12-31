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Erkan Petekkaya apar topar ameliyata alınmıştı! İlk kez konuştu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Erkan Petekkaya apar topar ameliyata alınmıştı! İlk kez konuştu

Usta oyuncu Erkan Petekkaya, böbrek rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan Petekkaya, ilk kez konuştu. Son durumu hakkında bilgi veren oyuncu, “Yumurta kapıya dayanınca mecbur kalıyorsun. Böbrek taşı alındı” dedi.

Erkan Petekkaya geçtiğimiz gün böbreğinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat masasına yattı.

Posta'nın haberine göre; Başarılı geçen ameliyat sonrası Erkan Petekkaya sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Erkan Petekkaya şu ifadeleri kullandı, "Uzun yıllardır çektiğim böbrek rahatsızlığı sonucu ameliyat oldum. Ameliyatımı Doktor Rasim Güzel gerçekleştirdi.

Yumurta kapıya dayanınca mecbur kalıyorsun. Böbrek taşı alındı. Böbreğime stent takıldı.

Bugün hastaneden taburcu olacağım. Zaten uzun yıllardır çektiğim bir sağlık sorunuydu. Ameliyat olarak bu sağlık sorununu geride bıraktım"

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