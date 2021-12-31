Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ferman Akgül kimdir? İşte hayatı...
Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak yılbaşı özel programına konuk olması nedeniyle gündemde. Ferman Akgül hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ferman Akgül kimdir? İşte hayatı...
Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ferman Akgül kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000'li yılların en popüler müzik gruplarından biri olan Manga'nın solisti Ferman Akgün, yılbaşı akşamı ekrana gelecek Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına konuk oluyor. İşte, Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ferman Akgül kimdir? İşte hayatı...
FERMAN AKGÜL KİMDİR?
İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da, Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz-on yaşlarındayken ailesinin aldığı piyano ile olmuştur.
1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi ve çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanıştı. İlk grubu Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer aldı. Turntable çalmak için girdiği grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başladı ve bu solistliğe attığı ilk ciddi adım oldu.
Daha sonraları 'Colic' ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grupları ile beraber çalışmaya başladılar. 70'lik ile birlikte uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın da bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ve bundan sonra da bir süre müziğe ara verdi.
FERMAN AKGÜL EŞİ KİM?
"Akortsuz Düşünceler" adlı köşesine Vatan Gazetesi'nde Nisan 2015'ten beri devam etmektedir. 2012 Ekim ayında eşi Esra Bayram Yaman'dan boşanmıştır. Akgül, 19 Haziran 2015 tarihinde Instagram hesabından eşi Bettina Kuperman ile ilk bebekleri olan Aaron Akgül'ün fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı, 26 Şubat 2016'da ilk solo albümünün habercisi olan "İstemem Söz Sevmeni" parçasını, kendi kurduğu yeni "06 Records" şirketi aracılığı ile sevenleriyle paylaşmıştır. Ayrıca katıldığı bir radyo programında yeni bir single hazırlığı içinde olduğunu belirtmiştir. Akgül, 29 Temmuz'da Pascal Nouma ile düet yaptığı ikinci solo single'ı "Dırdır"ı hayranlarıyla buluşturmuştur. Halen maNga grubunda aktif solistlik çalışmalarını sürdürmektedir.
FERMAN AKGÜL KİTABININ ADI NE?
1 Kasım 2016 yılında ise Osmanlı Cadısı Tırnova adlı kitabı yayımlanmıştır. Bu, Ferman Akgül'ün ilk kitap yazarlığı deneyimidir.
FERMAN AKGÜL ŞARKILARI
Stüdyo Albümleri (maNga ile)
2004: Manga
2006: Manga+
2009: Şehr-i Hüzün
2010: We Could Be the Same (EP)
2012: e-akustik
2014: Işıkları Söndürseler Bile
Stüdyo Albümleri (Solo)
2017: Yürüyorum İçimde
Teklileri
2016: İstemem Söz Sevmeni
2016: Dırdır (feat. Pascal Nouma)
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