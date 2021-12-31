Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ferman Akgül kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000'li yılların en popüler müzik gruplarından biri olan Manga'nın solisti Ferman Akgün, yılbaşı akşamı ekrana gelecek Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına konuk oluyor. İşte, Ferman Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Ferman Akgül kimdir? İşte hayatı...

FERMAN AKGÜL KİMDİR?

İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da, Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz-on yaşlarındayken ailesinin aldığı piyano ile olmuştur.