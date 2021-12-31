31 Aralık TV yılbaşı yayın akışı: Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?

Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 gibi kanallar ise bu noktada yayınladığı yayın akışı listesiyle sorunun yanıtını vermiş oldu. Konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?

ATV 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster