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Haberler Magazin Haberleri 31 Aralık TV yılbaşı yayın akışı: Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?

31 Aralık TV yılbaşı yayın akışı: Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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31 Aralık TV yılbaşı yayın akışı: Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?

31 Aralık TV yılbaşı yayın akışı: Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv ve TRT 1'de programlar ile vatandaşlar eğlenecek. Yılbaşında ekranlarda yer alacak programlar merak ediliyor. İşte, yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?

Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 gibi kanallar ise bu noktada yayınladığı yayın akışı listesiyle sorunun yanıtını vermiş oldu. Konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte, yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?

ATV 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 İbo Show

TRT 1 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)

TV8 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Show TV 31 Aralık 2021 Cuma yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

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