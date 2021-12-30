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Yasmin Erbil'in olay pozlarına Mehmet Ali Erbil'den destek

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Yasmin Erbil’in olay pozlarına Mehmet Ali Erbil’den destek

Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve yakın arkadaşlarıyla buluştu. Kızı Yasmin'in olay olan fotoğraflarıyla ile ilgili konuşan ünlü şovmen, "Onlar genç, istediği gibi giyinip, foto çektirir" dedi.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bulunan bir mekanda görüntülendi.

Gazetecilerin "2021'de keşke bu olmasaydı dediğiniz, düzeltmek istediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise "Yok yok ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi, alttan alttan geliyorsun ama (gülerek) hayvan terli, hayvan terli değil sırılsıklam" dedi.

Kızı Yasmin Erbil'in kıyafetlerinin çok konuşulması sorulunca Erbil "Genç kız onlar, her genç kız öyle fotoğraflar çekiniyor" dedi.

Oğlu Ali Sadi'nin boyuna takılan Erbil, "Oğlumun boyu da uzadı iyice, benim gibi hareketli biri değil, çok sakin biri kendisi" dedi.

ŞORAY DA ARAMIZDA

Erbil'in iş insanı Caroline Yılmaz'ı göstererek, "Türkan Şoray da aramızda" esprisi herkesi gülümsetti.

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