Yasak aşk iddiası! Deha kimdir? Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir?
Deha kimdir? 2021’in son yasak aşk iddiası Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu arasında yaşandı. Şarkıcı Deha Bilimlier’in modacı Gülşah Saraçoğlu ile ilişkisi olduğu ve eşini aldattığı öne sürüldü. İki ünlü isim de bu iddialara açıklık getirdi. Magazin gündemine bomba gibi giren bu gelişmenin ardından Deha kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir?
Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir? Magazin dünyasında yasak aşk iddiası gündeme oturdu. 2021'in son yasak aşk iddiası Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu arasında yaşandı. Ünlü modacı Saraçoğlu ve şarkıcı Deha arasında ortaya atılan bu iddialara yanıt gecikmedi. Bu gelişmenin ardından Deha kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; Deha Bilimlier kimdi, kaç yaşında, eşi kimdir?
DEHA BİLİMLİER KİMDİR?
Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı bir reality show ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.
Amatör olarak sürdürdüğü müzik kariyerini 2008 yılında çıkardığı 5555 adlı single çalışmasıyla sonlandırdı ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.
2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Çıkardığı albüm oldukça iyi eleştiriler aldı.
Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.
Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier'in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.
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