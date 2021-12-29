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Ünlü çifte taciz üstüne taciz! Tatilleri bile zehir olunca karakola koştular

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Ünlü çifte taciz üstüne taciz! Tatilleri bile zehir olunca karakola koştular

Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar ve eşi Avukat Emin Ökten, alacağını tahsilatını yapmak isteyen bir kişi tarafından taciz edildi. Çift, tatil yapmaya gittiği Trabzon’da da rahatsız edilince soluğu karakolda aldı.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar, bir holdingin grup başkan vekili olan Avukat Emin Ökten ile geçen sene evlendi. Ökten'in telefonu geçen günlerde çaldı.

TACİZLER BAŞLADI

Mert Gören adlı bir iş insanı, şirketler grubundan alacağı olduğunu dile getirdi. Aralarındaki ticari ilişki sebebiyle alacağını tahsil etmeye çalışan Gören, Avukat Ökten'i sık sık arayarak telefonla taciz etmeye başladı. Avukat Ökten de Gören'in şirketten alacağı olmadığını gördü.

TAKINTI YAPMIŞ!

Gören'e izah ettiğinde ise iddiaya göre bu şahıs, durumu takıntı haline getirdi. Eşi Bahar Çağlar'la Ökten'i sürekli izleyen Gören, çifte mesaj atarak takipte olduğunu belgeliyordu.

SOSYAL MEDYA TERÖRÜ BAŞLADI

Çift, haziran ayında Trabzon'a gittiğinde ise Gören tarafından Trabzon'daki evinde rahatsız edildi. İkili, bu kez sosyal medya terörüyle baş başa kaldı. Ünlü basketbolcu adına bir internet sitesi açan Gören, burada Bahar Çağlar'ın fotoğraflarıyla rencide edici mesajlar paylaşmaya başladı.

'CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKLEDE'

Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten, psikolojik şiddete daha fazla dayanamayarak şikayetçi oldu. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri süren Ökten çifti, şahsın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürekli tacize uğrayan çiftin hayatı altüst oldu. İddiaya göre Mert Gören, emekli bir polis memurunu yanına alarak şirket binasına geldi. Parasını tahsil etmek isteyen Gören, hukuka aykırı yollar denedi.

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