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Mete Gazoz sevgilisi kimdir? Mete Gazoz sevgilisi Melike Ayvaz kim, ne iş yapıyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Mete Gazoz sevgilisi kimdir? Mete Gazoz sevgilisi Melike Ayvaz kim, ne iş yapıyor?

Mete Gazoz sevgilisi kimdir? Mete Gazoz sevgilisi Melike Ayvaz kimdir? Olimpiyat şampiyonu genç sporcu Mete Gazoz’la verdiği pozla ve güzelliğiyle dikkat çeken Melike Ayvaz’ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Gazoz, geçtiğimiz günlerde GQ Ödüllerinde sevgilisiyle görüntülenmişti. Genç çift büyük beğeni toplamıştı. İşte, Mete Gazoz’un sevgilisi hakkında merak edilenler!

Mete Gazoz sevgilisi kimdir? Mete Gazoz sevgilisi Melike Ayvaz kim, ne iş yapıyor? GQ Ödüllerinde sevgilisiyle görüntülenen genç olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç çift büyük beğeni toplarken Mete Gazoz'un sevgilisinin kim olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki; Mete Gazoz sevgilisi Melike Ayvaz kimdir?

MELİKE AYVAZ KİMDİR?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen ve altın madalya ile göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, spor hayatındaki istikrar ve başarısını aşk hayatında da yakalayan şanslı insanlardan...

GQ Ödül törenine beraber katıldığı sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez basın karşısına çıkıp poz veren ve medya karşısında ilk kez sevgilisi ile boy gösteren Mete Gazoz sosyal medyada yeniden 'sevgilisi' ile gündem oldu.

Melike Ayvaz'ın Mete Gazoz gibi profesyonel spor dallarıyla ilgili bir meslekten geldiği ihtimali üzerinde durulsa da, grafik tasarımla ilgilendiği ortaya çıktı.

Çizimleri ile dikkat çeken Ayvaz'ın, çalışmalarında Mete Gazoz'a da yer verdiği görülüyor. Gazoz bu çizimleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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