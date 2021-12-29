Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlıyor 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl All Star formatına izleyicilerin karşısına çıkacak olan ve birbirinden unutulmaz isimlerin yarışacağı fenomen program ile ilgili detaylar belli oluyor. İşte, Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler takımında kimler var? Survivor All Star ne zaman başlıyor 2022?

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz Acun Ilıcalı tarafından Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor.