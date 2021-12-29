Candan Erçetin ve Hakan Karahan zor zamanlardan geçiyor ‘Annemiz ölüyor annemiz’
Candan Erçetin ile oyuncu sevgilisi Hakan Karahan geçen gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Mesafeli bir şekilde ürüyen ve aceleci hareketleriyle dikkatleri toplayan çift, gazetecilerin soruları üzerine gerildi. 61 yaşındaki oyuncu Hakan Karahan basın mensuplarının "Rahatsız etmedik. Sadece hatırını sorduk. Hastası olduğunu söyledi" yanıtı üzerine "Annemiz ölüyor annemiz" açıklamasını yaptı.
Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan şarkıcı Candan Erçetin, magazincilerin "Nasılsınız? Aceleniz mi var?" sorusuna sessiz kaldı, ardından da "Hastamız var arkadaşlar" cevabını verdi.
"CANDAN HANIM'I NEDEN RAHATSIZ EDİYORSUNUZ?"
Hızla yoluna devam eden 58 yaşındaki şarkıcının arkasından gelen sevgilisi Hakan Karahan, "Candan Hanım'ı neden rahatsız ediyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
ÜZÜNTÜLERİ HER HALLERİNDEN OKUNDU
Hızlı adımlarla yürümeye devam eden ve sessiz kalmayı tercih eden usta sanatçı Candan Erçetin'in, bir hayli üzüntülü olduğu dikkatlerden kaçmadı.
"ANNEMİZ ÖLÜYOR ANNEMİZ"
61 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Rahatsız etmedik. Sadece hatırını sorduk. Hastası olduğunu söyledi" cevabı üzerine "Annemiz ölüyor annemiz" açıklamasında bulundu.
Bir markete girerek yaklaşık 10 dakika boyunca alışveriş yapan ikili, marketten ayrı ayrı çıkış yaptıktan sonra aynı yöne doğru hareket etti.
İKİLİNİN ACELECİ HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Candan Erçetin-Hakan Karahan çifti, uzun bir aradan sonra Mart 2020'de Nişantaşı'nda görüntülenmişti. İkilinin, hızlı adımlarla bir yere yetişmeye çalıştıkları görülmüştü.
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