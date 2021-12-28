Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 nasıl izlenir? Börü 2039 2. sezon çıkacak mı?

BÖRÜ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de ve dünyada bir dizi siyasi ve toplumsal olayların ardından yaşananları anlatacak olan Börü 2039, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde Türkiye'ye odaklanıyor. Tehlikeli teknolojilerin döndüğü yeni bir dünyada savaşları ve güvenlik güçlerini odağına alacak olan Börü 2039 aynı zamanda bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor.