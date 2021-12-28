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Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 nasıl izlenir? Börü 2039 2. sezon çıkacak mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 nasıl izlenir? Börü 2039 2. sezon çıkacak mı?

Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Uzun süredir merakla beklenen yerli dizi Börü 2039 ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 25 sene sonrasındaki dünyayı ve Türkiye’yi anlatan bilim-kurgu dizisi Börü, ilginç konusuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Aylardır beklenen dizinin yayın tarihi geldi çattı. Dizinin ilk bölümünün 28 Aralık’ta yayınlanacağı açıklanmıştı. Peki; Börü 2039 ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 nasıl izlenir? Börü 2039 2. sezon çıkacak mı?

Börü 2039 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 1. bölüm ne zaman? Börü 2039 nasıl izlenir? Börü 2039 2. sezon çıkacak mı? Dijital platformlarda yayınlanacak yerli dizi Börü 2039, ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde Türkiye'ye odaklanacak dizi, bilim-kurgu türünde ilginç bir konuya sahip. Peki; Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk fragmanı 17 Ocak 2021'de duyurulan Blu TV yapımı Börü 2039 28 Aralık'ta yayın hayatına başlayacak. Yönetmenliğini Ahmet Atalay'ın yapacağı Börü 2039 ilk bölümü, 28 Aralık Salı akşamı saat 20.39'ta başlayacak.

BÖRÜ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de ve dünyada bir dizi siyasi ve toplumsal olayların ardından yaşananları anlatacak olan Börü 2039, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde Türkiye'ye odaklanıyor. Tehlikeli teknolojilerin döndüğü yeni bir dünyada savaşları ve güvenlik güçlerini odağına alacak olan Börü 2039 aynı zamanda bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor.

BÖRÜ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Murat Akın: Kemal Boratav karakteri

Emir Benderlioğlu: Turan Kara

Cansel Elçin

Doğan Bayraktar

Ahmet Pınar: Barbaros Çepni

Ozan Ağaç: Baran Harput

Deniz Uğur

Tuğba Sunguroğlu

Fatih Çetintaş: Batuhan Demir

Cenay Türksever

Tuğçe Açıkgöz: Ece Kara

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