İş insanı Turgut Toplusoy’a büyük şok! Arkadaşı tarafından soyuldu! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı

'TURGUT BEY'İN HABERİ VAR'

Tablolara sigorta yaptırıp evinde muhafaza eden iş insanı, kasım ayında tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Eşi de o sırada yurt dışındaydı. İddiaya göre Habip A., evde sadece çocukların ve bakıcının olduğu bir gün Toplusoy'u arayıp, tabloları birine göstermek için almak istediğini söyledi.