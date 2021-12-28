İş insanı Turgut Toplusoy'a büyük şok! Arkadaşı tarafından soyuldu! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı
Ünlü bir giyim markasının sahibi olan Turgut Toplusoy büyük şok yaşadı. İş insanın eski dostu Habip A., evinden 6.5 milyon lira değerindeki tarihi eser tablolarını çaldı. Turgut Toplusoy ve eşi evde yokken çalışanları kandırıp tabloları aldı. Olay polise yansıyınca eserler bulundu ama hırsız hâlâ kayıp.
İş insanı Turgut Toplusoy, arkadaşı tarafından soyuldu! Toplusoy'un, evinde bulundurduğu 350 bin dolar (Yaklaşık 6.5 milyon TL) değerindeki tabloları çalındı. Ünlü bir giyim markasının sahibi olan Toplusoy olayla ilgili, sanat galerisi sahibi olan yakın arkadaşı Habip A.'yı sorumlu tutup şikayetçi oldu.
TARİHİ ESER DEĞERİNDE
İstanbul Çekmeköy'de ikamet eden iş insanı Turgut Toplusoy, seneler önce sanat galerisi sahibi olan Habip A. ile tanıştı. İkilinin dostluğu yıllar geçtikçe güçlendi.
İddiaya göre Habip A., iş insanının evinde iki adet tarihi eser değerinde (Vecihi Bereketlioğlu ve Hikmet Onat imzalı) tablo bulundurduğunu öğrendikten sonra plan yaptı.
'TURGUT BEY'İN HABERİ VAR'
Tablolara sigorta yaptırıp evinde muhafaza eden iş insanı, kasım ayında tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Eşi de o sırada yurt dışındaydı. İddiaya göre Habip A., evde sadece çocukların ve bakıcının olduğu bir gün Toplusoy'u arayıp, tabloları birine göstermek için almak istediğini söyledi.
Toplusoy, arkadaşının isteğini reddetmesine rağmen Habip A. eve gidip çalışanlara "Turgut Bey'in haberi var" diyerek tabloları aldı. Olayın ardından, çalışanların kendisine haber vermesiyle telefona sarılan Toplusoy, Habip A.'dan eserleri geri getirmesini istedi. Aradan bir süre geçtikten sonra, Habip A.'nın iş ortağına ulaşan Toplusoy, tabloların başka birine satıldığını öğrendi.
TABLOLARIN SAHTESİNİ GETİRDİ
Olayın büyümesinden korkan Habip A., eserlerin sahtesini yaptırarak iş insanına verdi. Tabloların orijinal olmadığını fark eden iş insanı, polisten yardım istedi. Yapılan aramada orijinal eserler ele geçirildi. Habip A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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