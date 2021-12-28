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Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe öldü mü? Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe öldü mü? Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı?

Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe öldü mü? Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven’in birçok videosunda yer alan anneannesi Şahide Türe’den kötü haber geldi. Torunuyla çektiği sevimli videolarla kısa sürede gündem olan Şahide Türe, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Peki; Şahide Türe öldü mü? Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı?

Şahide Türe öldü mü? Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe'den kötü haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Şahide Türe hayatını kaybetti. Türe, sosyal medya fenomeni torunu Berkcan Güven'le çektiği videolarla kısa sürede ünlenmiş ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.

ŞAHİDE TÜRE ÖLDÜ MÜ?

Şahide Türe'nin vefat haberini Berkcan Güven'in babası Burhan Güven Instagram hesabından duyurdu.

Burhan Güven paylaştığı mesajda; 'Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu.'' mesajıyla paylaştı.

ŞAHİDE TÜRE KİMDİR?

Şahide Türe, torunu Berkcan Güven ile olan videolarıyla büyük beğeni toplamıştı. Güven'in anneannesine kendi adıyla açtığı kanala yüklediği bir video kısa sürede bir milyondan fazla izlenmiş ve kanal 100 bin aboneye ulaşılmıştı.

Böylece Türkiye'de 90 yaş üstünde 100 bin abone plaketi almayı başaran ilk YouTuber, Şahide Türe olmuştu.

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