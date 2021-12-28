Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe öldü mü? Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı?

ŞAHİDE TÜRE KİMDİR?

Şahide Türe, torunu Berkcan Güven ile olan videolarıyla büyük beğeni toplamıştı. Güven'in anneannesine kendi adıyla açtığı kanala yüklediği bir video kısa sürede bir milyondan fazla izlenmiş ve kanal 100 bin aboneye ulaşılmıştı.

Böylece Türkiye'de 90 yaş üstünde 100 bin abone plaketi almayı başaran ilk YouTuber, Şahide Türe olmuştu.