Nursel Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Engin kimdir?

Nursel Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, gelinlerin ve kayınvalidelerin altınları kazanmak için yarıştığı Gelinim Mutfakta programında sunucular her hafta değişiyor. Sunucuların değişmesiyle birlikte yeni sunucuların kim olduğu merak ediliyor. Peki; Nursel Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Engin kimdir sorusunun cevabı!