Melis Sezen ‘Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an’ dedi servet kazandı
47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde 'Yükselen Yıldız' ödülünü alan Melis Sezen, konuşmasıyla geceye damga vurmuştu. "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diyerek gündeme oturan Sezen, sözleriyle servet kazandı. 2 milyonluk reklam anlaşması yaptı.
Güzel oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz ay katıldığı 47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yükselen Yıldız' ödülünü almıştı.
Henüz 24 yaşında olan ve günümüzün en dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen'in, giydiği derin dekolteli beyaz elbisesi ve ödül konuşması törene damga vurmuştu.
Sezen, ödülü aldığı anda çok heyecanlanmış ve "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diyerek sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Bu olay günlerce konuşulmuş ve capslere bile konu olmuştu.
Takvim'in haberine göre, Melis Sezen bir reklam anlaşmasına imza atmış. Türkiye'nin önemli bir firması ile reklam anlaşmasına imza atan Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diye reklam filmini çekecekmiş.
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