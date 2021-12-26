Ünlü oyuncu Enis Arıkan tekrar koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu nasıl?
Ünlü oyuncu Enis Arıkan sevenlerine kötü haber verdi. Camdaki Kız dizisinde oynadığı ‘Muzo’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Enis Arıkan, 2. defa koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Geçen Ağustos ayında yakın arkadaşı oyuncu Ezgi Mola'nın kovid-19'a yakalanmasının ardından Enis Arıkan'ın da testi pozitif sonuç vermişti.
YENİDEN KORONA OLDU
Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikinci defa koronavirüs olduğunu açıkladı.
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