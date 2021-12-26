Şarkıcısı Sıla İlker Kaleli’ye aşkını sokaklarda haykırmış: ‘Seviyorum diye bağırmışlığım var’
Ünlü oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla yazın sevgilisi ile Bodrum'da tatil yaparken büyük bir coşku yaşamış. Sıla yaşadığı birliktelikle ilgili yaptığı açıklamasında “Yazın acayip gaza gelip koşarak dışarı çıkıp ‘Seviyorum’ diye bağırmışlığım var” ifadelerini kullandı.
İlker Kaleli ile mutlu bir birliktelik yaşayan Sıla, samimi açıklamalarda bulundu.
Özel hayatıyla ilgili ilk defa açık konuşan şarkıcı, İlker Kaleli'ye olan aşkına dair duygularını ilk kez dile getirdi.
"ÇOK BEKLEMİŞİZ AMA DEĞMİŞ"
Sıla, İlker Kaleli ile nasıl tanıştığını, "Nasıl tanıştığımdan daha önemlisi insanın 40 yılı devirdikten sonra aidiyet hissettiği çok özel bir şey yaşamış. Çok beklemişiz ama değmiş" sözleriyle anlattı.
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