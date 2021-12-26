Şarkıcısı Sıla İlker Kaleli’ye aşkını sokaklarda haykırmış: ‘Seviyorum diye bağırmışlığım var’

"ÇOK BEKLEMİŞİZ AMA DEĞMİŞ"

Sıla, İlker Kaleli ile nasıl tanıştığını, "Nasıl tanıştığımdan daha önemlisi insanın 40 yılı devirdikten sonra aidiyet hissettiği çok özel bir şey yaşamış. Çok beklemişiz ama değmiş" sözleriyle anlattı.