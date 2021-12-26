Yargı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazar günlerinin vezgeçilmezleri arasında yerini alan Yargı dizisin 26 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümü akışta yer almıyor. Dizinin hayranları 15. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? 26 Aralık Kanal D yayın akışı...

YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Yargı bu akşam Kanal D'de yayın akışında yer almayacak. Dizinin yerine Çember: Karanlığın Gözleri" ekrana gelecek. Dizi hakkında resmi açıklama Kanal D'nin internet sitesi üzerinden yapıldı.