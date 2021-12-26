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Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? 26 Aralık Kanal D yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? 26 Aralık Kanal D yayın akışı...

Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yargı bu akşam yayınlanmayacak. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin neden yayınlanmadığı ise merak ediliyor. İşte, Yargı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? İşte beklenen açıklama...

Yargı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazar günlerinin vezgeçilmezleri arasında yerini alan Yargı dizisin 26 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümü akışta yer almıyor. Dizinin hayranları 15. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? 26 Aralık Kanal D yayın akışı...

YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Yargı bu akşam Kanal D'de yayın akışında yer almayacak. Dizinin yerine Çember: Karanlığın Gözleri" ekrana gelecek. Dizi hakkında resmi açıklama Kanal D'nin internet sitesi üzerinden yapıldı.

İşte yapılan o açıklama:

Başladığı günden itibaren pazar günlerinin vazgeçilmezi olan Yargı bu hafta 15. Bölümüyle izleyicilerin karşısında olamayacak. Yargı dizisi ufak bir sağlık arası verdi. Yargı dizisinin resmi hesabından da duyurulan bu bilgi ile durum netleşmiş oldu.

YARGI 15. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni bölüm 9 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanacak

YARGI 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanıyla heyecanlı ve hüzünlü bir bölümün bizleri beklediği görülmektedir. Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.

Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanıyla heyecanlı ve hüzünlü bir bölümün bizleri beklediği görülmektedir. Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.

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