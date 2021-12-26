Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? 26 Aralık Kanal D yayın akışı...
Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yargı bu akşam yayınlanmayacak. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin neden yayınlanmadığı ise merak ediliyor. İşte, Yargı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? İşte beklenen açıklama...
Yargı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazar günlerinin vezgeçilmezleri arasında yerini alan Yargı dizisin 26 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümü akışta yer almıyor. Dizinin hayranları 15. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? 26 Aralık Kanal D yayın akışı...
YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Yargı bu akşam Kanal D'de yayın akışında yer almayacak. Dizinin yerine Çember: Karanlığın Gözleri" ekrana gelecek. Dizi hakkında resmi açıklama Kanal D'nin internet sitesi üzerinden yapıldı.
İşte yapılan o açıklama:
Başladığı günden itibaren pazar günlerinin vazgeçilmezi olan Yargı bu hafta 15. Bölümüyle izleyicilerin karşısında olamayacak. Yargı dizisi ufak bir sağlık arası verdi. Yargı dizisinin resmi hesabından da duyurulan bu bilgi ile durum netleşmiş oldu.
YARGI 15. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yeni bölüm 9 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 20.00'da yayınlanacak
YARGI 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanıyla heyecanlı ve hüzünlü bir bölümün bizleri beklediği görülmektedir. Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanıyla heyecanlı ve hüzünlü bir bölümün bizleri beklediği görülmektedir. Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler. Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı 15. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Yargı final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı? 26 Aralık Kanal D yayın akışı...
- Emekli zammında heyecanlandıran açıklama: 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış ile birlikte...
- Omicron belirtileri neler? Kovid-19 Omicron varyantının yeni belirtisi açıklandı! İşte Omicron semptomları...
- Recep Uyar neden öldü? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar kimdir, kaç yaşındaydı? Ezanın 5 farklı makamını seslendirmişti!
- Tarih verildi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı! Fiyat güncellemesi...
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...
- MEB son dakika: 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? Son gelişmeler...
- 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?
- Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği Beyaz Türk ne demek?
- At yarışları iptal mi? 25 Aralık Adana İstanbul at yarışları neden başlamadı?
- Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…