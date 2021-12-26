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ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Destan’ın Evren karakterini canlandıran Onur Yenidünya’dan özel açıklamalar

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Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Destan’ın Evren karakterini canlandıran Onur Yenidünya’dan özel açıklamalar

ATV’nin peş peşe reyting rekorları kıran, Ebru Şahin’in başrolü olduğu  ‘Destan’ dizisinde Evren rolünü canlandıran Onur Yenidünya, hem dizi ile ilgili hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yenidünya, açıklamalarında canlandırdığı karakter için ‘mihenk taşı’ benzetmesi yaptı. İşte Onur Yenidünya’dan dikkat çeken açıklamalar…

Seyirciyi ekran başına kilitleyen atv dizisi 'Destan'da Evren rolünü canlandıran Onur Yenidünya oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

DESTAN OYUNCUSU ONUR YENİDÜNYA'NIN HAYATINI DEĞİŞTİREN OYUN

Bir dönem Türkiye'nin tescilli güzellerinden biriyle aşk yaşayan oyuncu, o dönemde kendisinin de Best Model'e katılması için teklif aldığını söyledi.

Modellik yerine oyunculuk kariyeri yapmak istediği için teklifi geri çevirdiğini söyleyen Yenidünya, Guguk Kuşu adlı oyunuyla hayatının değiştiğini söyledi.

'EN DEĞERLİ PROJEM'

En değerli projesinin Destan olduğunun altını çizen oyuncu, ilerleyen bölümlerde izleyiciyi sürprizlerin beklediğini de ekledi.

Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı senaryoyu canlandırmaktan büyük keyif aldığını belirten ünlü oyuncu, tüm ekibin canla başla çalıştığını anlattı.

"PROJENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAYAN MİHENK TAŞI"

Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin yoğun bir tempoda, büyük emek verdiklerini ekleyen Yenidünya, kendisinin canlandırdığı rol için şunları söyledi:

"Akkız'ın babası olan Evren, öyle bir karakter ki… Projenin bütünlüğünü sağlayan mihenk taşı adeta. Bu yüzden karakteri çok seviyorum. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum."

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