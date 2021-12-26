ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Destan’ın Evren karakterini canlandıran Onur Yenidünya’dan özel açıklamalar

"Akkız'ın babası olan Evren, öyle bir karakter ki… Projenin bütünlüğünü sağlayan mihenk taşı adeta. Bu yüzden karakteri çok seviyorum. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN