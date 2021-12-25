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Son dakika: Behzat Ç karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu COVID-19'a yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: Behzat Ç karakteriyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu COVID-19’a yakalandı

Türk sinema ve dizi oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan 51 yaşındaki oyuncunun "Bergen" adlı sinema filmi çekimlerine ise ara verildi. Peki ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

FİLM ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Şu sıralar Bergen filmi için sette olan aktörün rutin kontroller sırasında Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrası filmin çekimlerine ara verildi.

Acıların kadını lakabıyla tanınan Bergen filminde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan Erdal Beşikçioğlu filmde, Bergen'in katili eski kocası rolünü canlandırıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca çekimleri ertelenen Bergen filminin çekimlerinin başlayacağı dönemde ise filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah virüse yakalanmıştı.

Filmin kadrosunda Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor.

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