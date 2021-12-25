İş insanı Zuhal Mansfield alt komşusuyla birbirine girdi! ‘Topuklu ayakkabı’ davası açtı
Ünlü iş insanı Zuhal Mansfield alt komşusu tarafından mahkemeye verildi. Daha önce de Mansfield’den şikayetçi olan komşu, Beni rahatsız etmek için evde topuklu ayakkabıyla dolaşıyor, penceresinden aşağı kasıtlı olarak kedi pisliği atıyor” diyerek savcılığa başvurdu.
Ünlü iş insanı Zuhal Mansfield'ın başı, alt komşusuyla dertte. Mansfield, geçtiğimiz yıllarda da tartıştığı Muzaffer B. tarafından savcılığa şikayet edildi.
Muzaffer B., "Geçmişte kendisinden şikayetçi olduğumdan Mansfield beni rahatsız etmek için kasıtlı olarak evde topuklu ayakkabı ile dolaşıyor, penceresinden aşağı kedi pisliği atıyor" dedi.
"AİLEMİ TEHDİT ETTİ"
Şikayet üzerine savcılığa çağrılan Zuhal Mansfield, komşusunun kendisine sürekli tehditler savurduğunu hatta bir kere de evine zorla girerek yaşlı anne ve babasını tehdit ettiğini söyledi. Bu konuyla ilgili aralarında davalar bulunduğunu ifade eden ünlü iş insanı, Muzaffer B.'nin adli makamları meşgul etmek adına sürekli şikayetçi olduğunu belirtip suçlamaları kabul etmedi.
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