İş insanı Zuhal Mansfield alt komşusuyla birbirine girdi! ‘Topuklu ayakkabı’ davası açtı

"AİLEMİ TEHDİT ETTİ"

Şikayet üzerine savcılığa çağrılan Zuhal Mansfield, komşusunun kendisine sürekli tehditler savurduğunu hatta bir kere de evine zorla girerek yaşlı anne ve babasını tehdit ettiğini söyledi. Bu konuyla ilgili aralarında davalar bulunduğunu ifade eden ünlü iş insanı, Muzaffer B.'nin adli makamları meşgul etmek adına sürekli şikayetçi olduğunu belirtip suçlamaları kabul etmedi.