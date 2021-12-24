Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kendisini linç edenlere meydan okudu: “Sizin gibi düşünenler başımızda olsa…”
Ekonomiyle ilgili yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yapan ve “Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlarız” diyen Hülya Avşar, sosyal medyada hedef oldu. Konuyla ilgili sosyal medyadan yeni açıklama yayınlayan Avşar, kendisini linç edenlere adeta meydan okudu. Açıklamasına “Kendim kazandım, hala kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim” diyerek başlayan sanatçı, “Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü…” dedi.
Geçtiğimiz günlerde ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, "Gerekirse simit yenecek" ifadelerini kullanan Hülya Avşar bir anda gündem olmuştu. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcıdan kendisini eleştirenlere sert cevap geldi.
"HİÇBİRİNİZİ TAKMIYORUM"
Açıklamasına "Sakinleştiyseniz sıra bende" diyerek başlayan Hülya Avşar, "O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de 'simit'e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı" dedi.
'DEMEKİ Kİ SİZİN GİBİLER BAŞIMIZDA OLSA...'
Avşar paylaşımına şöyle devam etti:
"Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki; gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız."
AVŞAR NE DEMİŞTİ?
Hülya Avşar'ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem olmuştu.
Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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