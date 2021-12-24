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Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki’yle yakalanan gizemli iş adamı Haldun Demirhisar evli mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki’yle yakalanan gizemli iş adamı Haldun Demirhisar evli mi?

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, evli mi? Genç yıldız Aleyna Tilki’yle görüntülenen gizemli iş adamı Haldun Demirhisar’ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Genç popçu Aleyna Tilki ile baş başa yediği yemekte görüntülenen Haldun Demirhisar magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı durumu "Arkadaşlarımla yemek yedim" diyerek geçiştirse de arkadaşı arka koltuğa saklanmıştı. Peki; Haldun Demirhisar kimdir?

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Haldun Demirhisar evli mi? Genç popçu Aleyna Tilki ile birlikte görüntülenen Haldun Demirhisar'ın kim olduğu magazin gündemine oturdu. İş insanı olduğu belirtilen Demirhisar ile Aleyna Tilki arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Daha önce adı Serenay Sarıkaya ile de anılan Haldun Demirhisar, genç popçuyla baş başa yemek yedi.

ARNAVUTKÖY'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Aleyna Tilki ve ve Haldun Demirhisar önceki akşam Arnavutköy'de bir restoranda yemek yedi. Çıkışta flaşlar patlayınca popçu önce donakaldı.

Sonra kendisini şoförlü aracına attı. Şaşıran Haldun Demirhisar ise panik halinde nereye kaçacağını bilemeyince objektiflere zafer işareti yaptı.

Aleyna Tilki yaşananları aracın penceresinden izlemekle yetindi. Haldun Demirhisar'ın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu iddia ediliyor.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Haldun Demirhisar, Heavenly dDF' isimli şirketin sahiplerinden birisidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar, The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır.

Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Sarıkaya, çıkan iddiaların ardından, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları" kınıyorum" demişti.

Haldun Demirhisar son olarak Aleyna Tilki ile görüntülendi.

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