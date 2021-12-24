Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki’yle yakalanan gizemli iş adamı Haldun Demirhisar evli mi?

ARNAVUTKÖY'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Aleyna Tilki ve ve Haldun Demirhisar önceki akşam Arnavutköy'de bir restoranda yemek yedi. Çıkışta flaşlar patlayınca popçu önce donakaldı.

Sonra kendisini şoförlü aracına attı. Şaşıran Haldun Demirhisar ise panik halinde nereye kaçacağını bilemeyince objektiflere zafer işareti yaptı.

Aleyna Tilki yaşananları aracın penceresinden izlemekle yetindi. Haldun Demirhisar'ın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu iddia ediliyor.