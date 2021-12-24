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Gelinim Mutfakta 24 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Gelinim Mutfakta 24 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?

24 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Programda en yüksek puanı alan yarışmacı altın bileziklerin sahibi oluyor. 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor!

Gelinim Mutfakta 24 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilen konulardan birisi oluyor. Gelinim Mutfakta kim elendi sorusunun cevabı araştırılıyor. 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusuna yanıt aranıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda gelinler ve kayınvalideler en iyi puanı almak için yanıt aranıyor. Peki; 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta sonuçları henüz belli olmadı. 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusunun cevabı belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU BİRİNCİ KİM?

Yeşim: 63
Miyase: 65


Damla: 61
Pınar: 40

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Programda bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

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