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Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir? Doktor ihmali iddiası! Faruk Tınaz neden öldü?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir? Doktor ihmali iddiası! Faruk Tınaz neden öldü?

Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir? Faruk Tınaz neden öldü? İstanbul’da hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz için doktor ihmali iddiası gündeme geldi. Ünlü sanatçının eşi Canan Tınaz, suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Peki; Faruk Tınaz neden öldü? Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir? 65 yaşındaki Tınaz, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Tınaz tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.

Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir? Faruk Tınaz neden öldü? Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Faruk Tınaz, tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. 65 yaşındaki sanatçının ölümünde doktor ihmali iddiaları gündeme geldi. Sanatçının eşi Canan Tınaz yaptığı açıklamada, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti ve doktor ihmali iddialarında bulundu. Peki; Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir? Faruk Tınaz neden öldü?

FARUK TINAZ NEDEN ÖLDÜ?

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından 65 yaşındaki Faruk Tınaz bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybetti.

Atları çok sevdiği ve at sahibi de olduğu bilinen Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni düzenlendi.

EŞİNDEN İHMAL İDDİASI

İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi. Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul'da hayatını kaybettti. Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi de olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu öne sürdü. Canan Tınaz, "Kesinlikle doktor ihmali olduğu ortadadır. Olayın başlangıcı bu ihmal ile başladı. Suç duyurusunda da bulunuldu. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz" diye konuştu.

Kanser tedavisi gören Türk sanat müziğinin duayen ismi Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Tınaz'ın ölümü sonrası açıklama yapan eşi Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var" diyerek 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Canan Tınaz "Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas Kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor.

Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Faruk Tınaz için memleketi Adana'da kardeşlerinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Ağabeyinin ölümünden dolayı ailece derin üzüntü yaşadıklarını belirten Tınaz'ın kız kardeşi Fatma Nur Akça (59), Türkiye'nin önemli bir değer kaybettiğini dile getirdi.

Tınaz'a yaklaşık 2-3 yıl önce pankreasındaki küçük bir lekeden teşhis konulduğunu anlatan Akça, tedavi süreci boyunca ağabeyinin fizik olarak güçlü kaldığını, zamanla hastalığı arttığı için son günlerinde yürümekte zorlandığını belirtti.

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