The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konulara arasında yer alıyor. Netflix'in ilgi gören yapımlarından The Witcher ilk iki sezonuyla şu anda izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen yapım The Witcher 3. Sezon araştırmaları devam ederken, dizinin yaratıcısı Lauren Schmidt Hissrich, üçüncü sezonun senaryosunun bittiğini açıkladı. İşte, The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi?

THE WİTCHER 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Witcher'ın merakla beklenen 2. sezonu 17 Aralık'ta yayınlanmaya başlandı. 8 bölümden oluşan 2. sezon dünya genelinde yoğun ilgi gördü. İlk sezonun ardından iki yıl sonunda yayınlanan The Witcher 2. sezon sonrası şimdi de gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin baş yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich yaptığı açıklamada "Senaryo hazır, şimdi tek yapacağımız yönetmeni, oyuncuları tekrar sete geri getirmek ve üçüncü sezonun mükemmel bir sezon olduğundan emin olmak" açıklamasında bulundu.