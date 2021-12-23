The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi?
The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dijital platform Netflix'in sevilen dizilerinden The Witcher, ilk iki sezonuyla izleyiciden tam not aldı. Fantastik kurgu kategorisinde yer alan The Witcher 3. sezon için yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'den açıklama geldi. İşte, The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi?
The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konulara arasında yer alıyor. Netflix'in ilgi gören yapımlarından The Witcher ilk iki sezonuyla şu anda izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen yapım The Witcher 3. Sezon araştırmaları devam ederken, dizinin yaratıcısı Lauren Schmidt Hissrich, üçüncü sezonun senaryosunun bittiğini açıkladı. İşte, The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi?
THE WİTCHER 3. SEZON NE ZAMAN?
Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Witcher'ın merakla beklenen 2. sezonu 17 Aralık'ta yayınlanmaya başlandı. 8 bölümden oluşan 2. sezon dünya genelinde yoğun ilgi gördü. İlk sezonun ardından iki yıl sonunda yayınlanan The Witcher 2. sezon sonrası şimdi de gözler 3. sezona çevrildi. Dizinin baş yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich yaptığı açıklamada "Senaryo hazır, şimdi tek yapacağımız yönetmeni, oyuncuları tekrar sete geri getirmek ve üçüncü sezonun mükemmel bir sezon olduğundan emin olmak" açıklamasında bulundu.
THE WİTCHER KONUSU
Büyünün, cadıların ve garip yaratıkların egemen olduğu bir dünyadayız. Rivyalı Geralt, hayatta kalmaya çalışan ve hayatını canavar avlayarak sürdüren bir cadıdır. Vengerbergli Yennefer ise gittikçe güçlenen bir büyücüdür. Prenses Ciri de gizeme sahip, dünyayı değiştirebilecek biridir.
Nilfgaard adında bir krallık, bütün krallıkları ele geçirerek, dünyaya hâkim olmak istiyor. Nilfgaard kralı Cahir, bunun önünde tek engelin Prenses Ciri olduğunun farkındadır. Hem işgallerine hem de prensesi aramaya devam eder.
Birinci sezonda Geraldt, Yennefer ve Ciri bir araya gelemezler. Bu üçlü bir araya gelip, Nilfgaard'a karşı birlikte savaşmanın yolunu arıyorlar.
THE WİTCHER OYUNCULARI
Henry Cavill-Rivyalı Geralt
Freya Allan-Prenses Ciri
Anya Chalotra-Vengerbergli Yennefer
Joey Batey-Jaskier
Eamon Farren-Cahir
MyAnna Buring-Tissaia de Vries
Mimi Ndiweni-Fringilla Vigo
Therica Wilson-Sabrina Glevissig
Mahesh Jadu-Vilgefortz
Jodhi May-Kraliçe Calanthe
Adam Levy-Fareçuval
Björn Hlynur Haraldsson-Kral Eist Tuirseach
Emma Appleton-Prenses Renfri
Lars Mikkelsen-Stregobor
Royce Pierreson-Istredd
Maciej Musiał-Sir Lazlo
Bart Edwards-Erlenwaldlı Urcheon
Wilson Radjou-Dara
Anna Shaffer-Triss Merigold
Mia McKenna-Marilka
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- The Witcher 3. sezon ne zaman yayınlanacak, olacak mı? The Witcher 3. sezon tarihi belli mi?
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