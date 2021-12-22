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Melisa Aslı Pamuk yeni projesini anlattı: Hayallerim gerçek oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Melisa Aslı Pamuk yeni projesini anlattı: Hayallerim gerçek oldu

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Etiler'de görüntülendi. Bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Mert Koç ile çok mutlu olduğunu söyleyen Pamuk, yeni projesi hakkında konuştu. Hayallerinin gerçek olduğunu söyleyen oyuncu, "İlk defa böyle bir işte rol alacağım" dedi.

Kız arkadaşıyla önceki gün Etiler'de kahve keyfi yapan Melisa Aslı Pamuk, yeni dizisi hatırlatılıp hayalleriniz gerçek oldu mu sorusuna ilginç cevap verdi.

Pamuk, "İlk defa romantik komedi tarzında bir işte rol alacağım, daha önce yapmadığım bir proje olduğu için hayalim gerçekleşti aslında" dedi.

8 bölüm oynadığım diziden de keyif aldığını belirten güzel oyuncu, yılbaşını arkadaş grubuyla kutlayacaklarını söyledi.

Pamuk, "Arkadaş grubunda sevgiliniz Mustafa Mert Koç olacak mı? sorusuna, "Belkide oda olur. Çünkü onunla çok mutluyum" cevabını verdi.

HOLLYWOOD ÇOK CAZİP

Pamuk, Hollywood'da bir filmde de rol almak istediğini söyledi.

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