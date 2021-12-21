Yönetmen Ulukan Özpolat’a taciz davası! 12 yıl hapsi istendi

SUÇUNU İNKAR ETSE DE KURTULAMADI

Kamera görüntüleri için yazılan müzekkereye kayıt bulunamadığına dair cevap geldiğinin belirtildiği iddianamede, Yargıtay'ın 'suç kanıtı aramanın birçok olayın karşılıksız ve cezasız kalması gibi istenmeyen bir sonuca yol açacağı ve şikayetçinin başkasına zarar vermek için kendisine zarar vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olmadığı' kıstasına değinilen iddianamede, şüphelinin suçunu inkar ettiği ancak beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklandı.