Yönetmen Ulukan Özpolat’a taciz davası! 12 yıl hapsi istendi
Yönetmen Ulukan Özpolat’a açılan taciz davasında yeni gelişme yaşandı. Metrobüste bir genç kadını taciz ettiği iddiasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Metrobüste seyir halindeyken Özgür Y.’nin kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulunma suçlamasıyla yargılanan Özpolat’ın 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Ünlü yönetmen Ulukan Özpolat, iddiaya göre 10 Temmuz tarihinde metrobüse bindi. Aynı metrobüste bulunan Özgür Y. isimli kadının yanına yaklaşan yönetmen, metrobüs içinde genç kadının kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından Özpolat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
ÖNCE YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ
Sabah'ın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Özpolat'ın aynı metrobüste bulunan müşteki Özgür Y.'nin kalçasına dokunduğu, müştekinin baştan bu hareketin yanlışlıkla olduğunu düşündüğü fakat yaklaşık 3-4 dakika sonra şüphelinin belirgin vaziyette müştekinin kalçasına dokunduğu kaydedildi.
SUÇUNU İNKAR ETSE DE KURTULAMADI
Kamera görüntüleri için yazılan müzekkereye kayıt bulunamadığına dair cevap geldiğinin belirtildiği iddianamede, Yargıtay'ın 'suç kanıtı aramanın birçok olayın karşılıksız ve cezasız kalması gibi istenmeyen bir sonuca yol açacağı ve şikayetçinin başkasına zarar vermek için kendisine zarar vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olmadığı' kıstasına değinilen iddianamede, şüphelinin suçunu inkar ettiği ancak beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklandı.
CİNSEL ARZULAR İÇİN YAPTIĞI VURGULANDI
İddianamede, şüphelinin cinsel arzularını tatmine yönelik ani ve kesik hareketlerle gerçekleşen ve devamlılık arz etmeyen dokunma fiilini gerçekleştirdiğinin vurgulanarak şüpheli Ulukan Özpolat'ın 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI hangi kanalda? Adana Demirspor GS maçı ne zaman, saat kaçta?
- Ziya Bandırmalıoğlu kimdir, neden öldürüldü? Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu kim?
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 2. dönem AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
- TCMB politika faizi ne kadar? Kur Korumalı TL Mevduatı faiz oranı nedir? Hesaplar kaç ay vade ile açılacak?
- Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda?
- İstanbul kar yağışı ne zaman başlar? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uyardı…
- Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?
- MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?
- Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!
- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması geldi mi?
- 2022 vergi dilimleri son dakika: 2022 Gelir vergisi dilimleri yüzde kaç oldu? Yıllık gelir ve kurumlar vergisi...
- Araba fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatları kaç TL oldu? Renault, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Seat güncel fiyat listeleri…