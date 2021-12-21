21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Yönetmen Ulukan Özpolat’a taciz davası! 12 yıl hapsi istendi

Yönetmen Ulukan Özpolat’a taciz davası! 12 yıl hapsi istendi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2021
ABONE OL
Yönetmen Ulukan Özpolat’a taciz davası! 12 yıl hapsi istendi

Yönetmen Ulukan Özpolat’a açılan taciz davasında yeni gelişme yaşandı. Metrobüste bir genç kadını taciz ettiği iddiasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Metrobüste seyir halindeyken Özgür Y.’nin kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulunma suçlamasıyla yargılanan Özpolat’ın 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ünlü yönetmen Ulukan Özpolat, iddiaya göre 10 Temmuz tarihinde metrobüse bindi. Aynı metrobüste bulunan Özgür Y. isimli kadının yanına yaklaşan yönetmen, metrobüs içinde genç kadının kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından Özpolat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ÖNCE YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

Sabah'ın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Özpolat'ın aynı metrobüste bulunan müşteki Özgür Y.'nin kalçasına dokunduğu, müştekinin baştan bu hareketin yanlışlıkla olduğunu düşündüğü fakat yaklaşık 3-4 dakika sonra şüphelinin belirgin vaziyette müştekinin kalçasına dokunduğu kaydedildi.

SUÇUNU İNKAR ETSE DE KURTULAMADI

Kamera görüntüleri için yazılan müzekkereye kayıt bulunamadığına dair cevap geldiğinin belirtildiği iddianamede, Yargıtay'ın 'suç kanıtı aramanın birçok olayın karşılıksız ve cezasız kalması gibi istenmeyen bir sonuca yol açacağı ve şikayetçinin başkasına zarar vermek için kendisine zarar vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olmadığı' kıstasına değinilen iddianamede, şüphelinin suçunu inkar ettiği ancak beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklandı.

CİNSEL ARZULAR İÇİN YAPTIĞI VURGULANDI

İddianamede, şüphelinin cinsel arzularını tatmine yönelik ani ve kesik hareketlerle gerçekleşen ve devamlılık arz etmeyen dokunma fiilini gerçekleştirdiğinin vurgulanarak şüpheli Ulukan Özpolat'ın 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA