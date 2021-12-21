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Haberler Galeri Usta oyuncu Sezai Aydın'a acı veda! Cenaze detayları belli oldu! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

Usta oyuncu Sezai Aydın'a acı veda! Cenaze detayları belli oldu! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

Usta sanatçı Sezai Aydın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşama veda eden Aydın'ın cenaze detayları belli oldu. Öte yandan sanatçının oğlu Arda Aydın, babasının koronavirüs nedeniyle öldüğü iddialarına cevap verdi. Covid testinin negatif çıktığını belirten Aydın, ölüm nedenini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 11:43
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Usta oyuncu Sezai Aydın’a acı veda! Cenaze detayları belli oldu! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

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Usta oyuncu Sezai Aydın’a acı veda! Cenaze detayları belli oldu! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı Sezai Aydın için yarın saat 10.30'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

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Usta oyuncu Sezai Aydın’a acı veda! Cenaze detayları belli oldu! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Usta oyuncu Sezai Aydın’a acı veda! Cenaze detayları belli oldu! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

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Usta oyuncu Sezai Aydın’a acı veda! Cenaze detayları belli oldu! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

Aydın, Şehir Tiyatroları sanatçısı olarak birçok yapımda rol aldı.