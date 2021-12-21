Usta oyuncu Sezai Aydın'a acı veda! Cenaze detayları belli oldu! Oğlu ölüm nedenini açıkladı

Usta sanatçı Sezai Aydın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşama veda eden Aydın'ın cenaze detayları belli oldu. Öte yandan sanatçının oğlu Arda Aydın, babasının koronavirüs nedeniyle öldüğü iddialarına cevap verdi. Covid testinin negatif çıktığını belirten Aydın, ölüm nedenini de açıkladı.