Reynmen’in köpeği dehşet saçtı! Kuryeye saldırdı
Reynmen bahçesinde köpeğiyle oynadığı sırada siparişini getiren kuryeden bahçesine girip paketi bırakmasını istedi. Ancak, ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeğini elinden kaçırınca köpek kuryeye saldırdı. Sırtından yaralanan ve hastaneden rapor alan kurye karakolun yolunu tutarak şarkıcı Reynmen’den şikayetçi oldu.
39 yaşındaki kurye Doğan Demir, 26 Eylül gecesi 23.00 sıralarında firmaya gelen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Genç adamın yanında aynı firmanın başka bir çalışanı daha vardı. Kemerburgaz'daki adrese siparişi teslim etmek için zile basan kurye, kapıyı açan şahsın yanında köpek gördü. Bu kişi ünlü şarkıcı Reynmen'di.
KÖPEĞİ ELİNDEN KAÇIRDI
Reynmen, iddiaya göre "Ben köpeği tutuyorum, siz malzemeleri içeri bırakır mısınız?" diye ricada bulundu.
KURYEYE SALDIRDI
Teklifi kabul eden kurye, bahçeye girerek siparişi teslim edecekti. Ancak kurye içeri girdiği anda ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeği elinden kaçırdı ve köpek kuryeye saldırdı.
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