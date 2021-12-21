Reynmen’in köpeği dehşet saçtı! Kuryeye saldırdı

39 yaşındaki kurye Doğan Demir, 26 Eylül gecesi 23.00 sıralarında firmaya gelen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Genç adamın yanında aynı firmanın başka bir çalışanı daha vardı. Kemerburgaz'daki adrese siparişi teslim etmek için zile basan kurye, kapıyı açan şahsın yanında köpek gördü. Bu kişi ünlü şarkıcı Reynmen'di.